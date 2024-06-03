StockLab Банк «Уралсиб» Портфель «Быстрый» #OPEN Купили 18.03.2024 по цене 0,1949 руб. на 10% от портфеля ? Докупили 21.03.2024 по цене 0,1941руб. на 2% от портфеля #CLOSE Продали 24.04.2024 по цене 0,2417 руб. Доход составил +24,1%. читать далее

StockLab Carnival Corp. ? Портфель «Трейдер»: #OPEN Продали 20.05.2024 по цене $15.88 на 6% от портфеля #CLOSE Купили 23.05.2024 по цене $15.08 ? Доход составил +5%, годовая доходность свыше 500% читать далее

StockLab Marathon Digital Holdings Inc ? Портфель «Трейдер»: #OPEN Купили 11.04.2024 по цене $17.55 на 6% от портфеля #CLOSE Продали 23.04.2024 по цене $19.25 ? Доход составил +9.69%%, годовая доходность свыше 900% читать далее

StockLab Wells Fargo выпустил отчетность за 2 квартал: 🟡 Выручка упала на 30% г/г до $20.7 млрд. (прогноз рынка $20.3 млрд.);🟡 Чистая прибыль выросла на 5% г/г до $1.33 на акцию (прогноз рынка $1.29);🟡 Чистый процентный доход снизился сильнее прогнозов аналитиков. 📉 Именно последний фактор (сокращение чистого процентного дохода) привел к читать далее

StockLab 💼 Портфель «Трейдер»: ⚡️️ #LONG #OPEN ⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $503.0 на 7.0% от портфеля. читать далее

StockLab 💼 Портфель «Трейдер»: ⚡️️ #LONG #OPEN ⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $56.0 на 7.50% от портфеля. читать далее

StockLab 💼 Портфель «Трейдер»: ⚡ #LONG #CLOSE ⚡ Davita Inc (DVA US): полностью закрыли позицию в лонг по цене $144.0(+5.90%). Акции Davita Inc выросли в соответствии с нашими ожиданиями. Цена достигла уровня take-profit и даже немного превысила его. Идея успешно сработала, поэтому закрываем позицию и фиксируем прибыль. Не является индивидуальной инвестиционной читать далее

StockLab ✔ За последние 2 недели волатильность российской валюты снизилась с 1.5%-2% до 0.5%-1% в день. Пара CNYRUB окончательно закрепилась возле уровня 12.0, при этом курс закрепился именно ниже этой отметки. Пока что ни экономические проблемы, ни санкции, ни высокая инфляция, ни падение фондового рынка не стали причиной девальвации российской валюты. читать далее

StockLab 🇺🇸 В США сегодня вышла позитивная статистика по инфляции. Индекс потребительских цен в июне вырос лишь на 3% г/г при прогнозе рынка 3.1%. При этом, снижение инфляции происходит уже четвертый месяц подряд. Такая конъюнктура потребительских цен сильно давит на ФРС в вопросе монетарной политики, увеличивая вероятность снижения ключевой ставки. Такая читать далее

StockLab ⚡ В условиях глобального уныния и всевластия медведей на российском рынке, трудно найти какую-то компанию, а уж тем более целый сектор, который бы выглядел привлекательно в лонг. Но, финансовый сектор с полным правом может считаться таковым! Мы подобрали ТОП-5 перспективных акций из сферы финансов. 1. Сбербанк. Несомненный лидер не только читать далее

StockLab 💼 Портфель «Инвестор»: ⚡️ #LONG #OPEN⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $67.95 на 6.0% от портфеля. читать далее

StockLab 💼 Портфель «Трейдер»: ⚡️ #SHORT #OPEN ⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $186.50 на 6.50% от портфеля. читать далее