Мы собираем и анализируем информацию о состоянии мировых фондовых рынках
— вы зарабатываете
- глубокая аналитика рынков, компаний и бумаг
- прогнозы по акциям
- подборки перспективных облигаций
- инвестиционные идеи и стратегии
Собирая портфель с нами, вы экономите время на аналитику и увеличиваете капитал.
Портфель «Оптимальный» — для тех, кто предпочитает среднесрочный подход. Мы покупаем активы на российском рынке, которые наиболее привлекательны в текущей фазе рынка, и удерживаем их. Подойдет для пассивных инвесторов и тех, кто не хочет тратить много времени на отслеживание рынка.
Какая информация ждет вас в нашем сервисе
StockLab
Банк «Уралсиб»
Портфель «Быстрый»
#OPEN Купили 18.03.2024 по цене 0,1949 руб. на 10% от портфеля
? Докупили 21.03.2024 по цене 0,1941руб. на 2% от портфеля
#CLOSE Продали 24.04.2024 по цене 0,2417 руб.
Доход составил +24,1%.читать далее
StockLab
Carnival Corp.
? Портфель «Трейдер»:
#OPEN Продали 20.05.2024 по цене $15.88 на 6% от портфеля
#CLOSE Купили 23.05.2024 по цене $15.08
? Доход составил +5%, годовая доходность свыше 500%читать далее
StockLab
Marathon Digital Holdings Inc
? Портфель «Трейдер»:
#OPEN Купили 11.04.2024 по цене $17.55 на 6% от портфеля
#CLOSE Продали 23.04.2024 по цене $19.25
? Доход составил +9.69%%, годовая доходность свыше 900%читать далее
StockLab
Wells Fargo выпустил отчетность за 2 квартал: 🟡 Выручка упала на 30% г/г до $20.7 млрд. (прогноз рынка $20.3 млрд.);🟡 Чистая прибыль выросла на 5% г/г до $1.33 на акцию (прогноз рынка $1.29);🟡 Чистый процентный доход снизился сильнее прогнозов аналитиков. 📉 Именно последний фактор (сокращение чистого процентного дохода) привел кчитать далее
StockLab
💼 Портфель «Трейдер»: ⚡️️ #LONG #OPEN ⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $503.0 на 7.0% от портфеля.читать далее
StockLab
💼 Портфель «Трейдер»: ⚡️️ #LONG #OPEN ⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $56.0 на 7.50% от портфеля.читать далее
StockLab
💼 Портфель «Трейдер»: ⚡ #LONG #CLOSE ⚡ Davita Inc (DVA US): полностью закрыли позицию в лонг по цене $144.0(+5.90%). Акции Davita Inc выросли в соответствии с нашими ожиданиями. Цена достигла уровня take-profit и даже немного превысила его. Идея успешно сработала, поэтому закрываем позицию и фиксируем прибыль. Не является индивидуальной инвестиционнойчитать далее
StockLab
✔ За последние 2 недели волатильность российской валюты снизилась с 1.5%-2% до 0.5%-1% в день. Пара CNYRUB окончательно закрепилась возле уровня 12.0, при этом курс закрепился именно ниже этой отметки. Пока что ни экономические проблемы, ни санкции, ни высокая инфляция, ни падение фондового рынка не стали причиной девальвации российской валюты.читать далее
StockLab
🇺🇸 В США сегодня вышла позитивная статистика по инфляции. Индекс потребительских цен в июне вырос лишь на 3% г/г при прогнозе рынка 3.1%. При этом, снижение инфляции происходит уже четвертый месяц подряд. Такая конъюнктура потребительских цен сильно давит на ФРС в вопросе монетарной политики, увеличивая вероятность снижения ключевой ставки. Такаячитать далее
StockLab
⚡ В условиях глобального уныния и всевластия медведей на российском рынке, трудно найти какую-то компанию, а уж тем более целый сектор, который бы выглядел привлекательно в лонг. Но, финансовый сектор с полным правом может считаться таковым! Мы подобрали ТОП-5 перспективных акций из сферы финансов. 1. Сбербанк. Несомненный лидер не толькочитать далее
StockLab
💼 Портфель «Инвестор»: ⚡️ #LONG #OPEN⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $67.95 на 6.0% от портфеля.читать далее
StockLab
💼 Портфель «Трейдер»: ⚡️ #SHORT #OPEN ⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $186.50 на 6.50% от портфеля.читать далее
StockLab
💼 Портфель «Трейдер»: ⚡️ #SHORT #OPEN ⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $78.50 на 7.0% от портфеля.читать далее
StockLab
Банк «Уралсиб»
Портфель «Быстрый»
#OPEN Купили 18.03.2024 по цене 0,1949 руб. на 10% от портфеля
? Докупили 21.03.2024 по цене 0,1941руб. на 2% от портфеля
#CLOSE Продали 24.04.2024 по цене 0,2417 руб.
Доход составил +24,1%.читать далее
StockLab
Carnival Corp.
? Портфель «Трейдер»:
#OPEN Продали 20.05.2024 по цене $15.88 на 6% от портфеля
#CLOSE Купили 23.05.2024 по цене $15.08
? Доход составил +5%, годовая доходность свыше 500%читать далее
StockLab
Marathon Digital Holdings Inc
? Портфель «Трейдер»:
#OPEN Купили 11.04.2024 по цене $17.55 на 6% от портфеля
#CLOSE Продали 23.04.2024 по цене $19.25
? Доход составил +9.69%%, годовая доходность свыше 900%читать далее
StockLab
Wells Fargo выпустил отчетность за 2 квартал: 🟡 Выручка упала на 30% г/г до $20.7 млрд. (прогноз рынка $20.3 млрд.);🟡 Чистая прибыль выросла на 5% г/г до $1.33 на акцию (прогноз рынка $1.29);🟡 Чистый процентный доход снизился сильнее прогнозов аналитиков. 📉 Именно последний фактор (сокращение чистого процентного дохода) привел кчитать далее
StockLab
💼 Портфель «Трейдер»: ⚡️️ #LONG #OPEN ⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $503.0 на 7.0% от портфеля.читать далее
StockLab
💼 Портфель «Трейдер»: ⚡️️ #LONG #OPEN ⚡️ Открыли новую сделку по * по цене $56.0 на 7.50% от портфеля.читать далее
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Александра РайтБольшое спасибо сервису StockLab! Подписалась для поиска инвестиционных идей на иностранных рынках и формирования инвестиционного портфеля, так как не было уверенности и полного понимания куда вкладываться, в связи с отсутствием опыта торговли иностранными инструментами. StockLab мне очень помог начать инвестировать, поначалу я просто следовала сигналам, потом уже появилось понимание и определенный опыт, но все равно за основу беру информацию с сервиса, так же и для российского рынка). Аналитика написана простым языком, отличный выбор портфелей, много обучающей информации. Очень рекомендую, особенно, для тех кто хочет начать инвестировать, но нет уверенности или не знает с чего начать! Удачи, успехов и процветания!Читать больше
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Оскар АбрамовПривет всем. Нахожусь в Казахстане. До начала «спецоперации»инвестирование казалось простым делом. С начала марта подписался на телеграм канал StockLab. Практическое инвестирование оказалось еще более увлекательным и прибыльным занятием. Хотелось выразить благодарность всей команде проекта. Ваша работа является проводником и светом в сложном и опасном мире рынков. Спасибо!!!Читать больше
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Татьяна АлексееваЯ подписчица канала StockLab. Хочу выразить благодарность за труд команды сервиса. С их подробными отчётами и эфирами я постепенно формирую мышление инвестора. На данный момент я заработала уже тридцать процентов прибыли с вложенной суммы. Низкий поклон и благодарность)Читать больше
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Иван КондратьевВпервые я познакомился с сервисом весной, когда решил купить месяц подписки и попробовать что к чему. К тому времени у меня уже были базовые знания о бирже, небольшой опыт торгов и стартовый депозит. После месяца использования сервиса, я оценил его уровень, понял, что за ним стоит команда профессионалов с очень харизматичным, умным и ответственным руководителем. Рассмотрев полученные результаты с разных сторон решил продлить подписку сразу на год! И забегая немного вперёд скажу - абсолютно не зря!!! Подводя итоги, оказывается, что из небольшого сервиса команда сделала фантастический финансовый центр! Но особенно радует, что при увеличении и расширении сервис не теряет в качестве и остаётся по настоящему надежным источником информации, сигналов и идей. Благодаря сервису я смог получить знания, которые позволяют более продуманно и ответственно принимать решения, рассматривать ситуации под разным углом, но самое главное есть уверенность, что в самые страшные штормы, бушующие на финансовых рынках, есть спокойная гавань, в которой всегда можно найти ответы на вопросы и услышать комментарии по происходящим ситуациям на мировых аренах от профессионалов. Сервисом и его результатами очень доволен, доходности соответствуют доходностям сервиса. Желаю вам новых свершений и достижений, развития, любви, здоровья Вам и Вашим близким!!!!Читать больше
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Давид АлиевКупил подписку у вас на год, за месяц реализованная прибыль составила 489 usd при очень скромном портфеле (до 15 000 usd) т.е. окупил затраты за месяц (!) С вашими наставлениями и описанием методов как работать с рынками принесло приятные результаты! Здоровья вам 🙂Читать больше